Corpo de moradora de Vera Cruz é encontrada no IML de SAJ

O corpo da moradora de Vera Cruz, de 43 anos, foi encontrado no Instituto Médico Legal (IML) de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo da Bahia. Valdineia dos Santos Oliveira estava desaparecida há 10 dias e a família fez a identificação da vítima nesta segunda-feira, 29.

Valdineia, que trabalhava em Salvador, havia sido vista pela última vez na garupa de uma moto em direção ao Terminal Náutico da Lanchinha, no bairro Comércio.



De acordo com informações preliminares, trabalhadores do IML enviaram imagens do braço da vítima para a família, que a reconheceu pela tatuagem.

Segundo pessoas próximas, a mulher não apresentava nenhum comportamento diferente e nem era envolvida com a criminalidade.

A autoria e a motivação do crime permanecem desconhecidas. A investigação continua em andamento para esclarecer as circunstâncias que levaram ao trágico desfecho.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar, mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta.

