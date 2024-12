Corpo de polonês é encontrado em praia do Baixo Sul baiano

Michael Miklewicz foi encontrado na praia de Bombaça, península de Maraú - Foto: Reprodução | Barra Grande 24 horas

O corpo do polonês Michael Miklewicz foi encontrado no sábado, 23, em Maraú, cidade no baixo sul da Bahia. O homem tinha 40 anos e, de acordo com a Polícia Civil, a suspeita é de que tenha se afogado no mar da praia de Bombaça.

A Delegacia de Ilhéus investiga as circunstâncias do caso. O corpo de Michael já passou por necropsia no Departamento de Polícia Técnica (DPT). A família do homem, na Polônia, deve enviar uma procuração para liberação do corpo.