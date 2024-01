Corpo é encontrado carbonizado em estrada de Simões Filho | A TARDE

Um corpo de um homem foi encontrado carbonizado na estrada de acesso a localidade conhecida como Cotegipe, em Mapele, município de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador. O caso aconteceu na sexta-feira, 22.



De acordo com as informações da Polícia Militar, policiais militares da 22ª CIPM foram acionados para averiguar a ocorrência. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para realizar as perícias necessárias, visto que o corpo apresentava processo de carbonização.

Ainda não há informações sobre a identidade da vítima. A 22ª Delegacia Territorial (DT/Simões Filho) investiga o caso.