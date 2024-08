Corpo é encontrado com marcas de tiros no Abaeté

Imagem Ilustrativa - Foto: Divulgação Polícia Militar

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quinta-feira, 25, no final de linha do Abaeté, em Salvador. A vítima, ainda não identificada, apresentava ferimentos por disparo de arma de fogo.



Em nota ao Portal A TARDE, a Polícia Militar informou que "de acordo com informações da 15ª CIPM, policiais militares da unidade foram acionados, no início da manhã desta quinta-feira, 25, em razão de um indivíduo morto, com sinais de ferimentos por disparo de arma de fogo, no final de linha do Abaeté. Ao chegarem, os pms encontraram o corpo e acionaram o DPT para a realização da perícia".

As circunstâncias do ocorrido serão apuradas pela Polícia Civil.