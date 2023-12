Corpo em estado de decomposição é encontrado em Lauro de Freitas | A TARDE

O corpo de um homem foi encontrado em avançado estado de decomposição, na tarde de sábado, 9, na cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A Polícia Militar não informou a identidade da vítima.

Em nota, a Polícia Militar informou que viaturas foram "acionados para averiguar informação referente ao corpo de um homem, sem sinais vitais e com marcas de tiros, que teria sido encontrado na Av. Progresso, no bairro Jambeiro, em Lauro de Freitas”.

NO local, os militares constataram a veracidade do fato, isolaram o local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a remoção do corpo e a realização da perícia. As circunstancias do ocorrido serão apuradas pela Polícia Civil.