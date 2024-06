Corpo parcialmente carbonizado é encontrado na RMS neste domingo | A TARDE

O corpo de uma mulher identificada como Suelem dos Santos Ferreira, de 28 anos, foi encontrado parcialmente carbonizado neste domingo (26) em uma área de mata na Via Periférica I, do Centro Industrial Aratu (CIA), em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. De acordo com informações do g1, a Polícia Civil informou que a vítima estava amarrada, indicando sinais de possível violência antes de ser queimada.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para iniciar as investigações preliminares. Em seguida, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para realizar a perícia no local do crime e a remoção do corpo. O cadáver de Suelem dos Santos Ferreira será submetido a uma necropsia no Instituto Médico Legal (IML).

A 22ª Delegacia de Polícia de Simões Filho ficará responsável pela investigação do caso. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas.

