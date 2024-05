Corpos encontrados na Bahia podem ser de mulheres raptadas | A TARDE

Os corpos de duas mulheres foram encontrados nesta terça-feira, 07, em uma estrada de difícil acesso na zona rural de Gavião, no interior da Bahia. As vítimas, que ainda não foram identificadas, apresentavam marcas de tiros disparados por arma de grosso calibre, que atingiram principalmente a cabeça das vítimas.

De acordo com informações que circulam na imprensa local, há suspeita de que os corpos sejam das duas mulheres que foram raptadas em Conceição do Coité no fim de semana, mas a confirmação só ocorrerá após o reconhecimento dos familiares e perícia técnica. As informações são do Ichu Notícias.

O Portal MASSA! entrou em contato com a Polícia Civil para apurar as informações sobre o caso e verificar se há relação com o rapto das mulheres registrado no fim de semana.

Em nota, o órgão da segurança informou que a Delegacia Territorial (DT/ Gavião) investiga as mortes de Bruna Gonçalves Simões e Jozilma Lima dos Santos, vítimas de disparos por arma de fogo, nesta terça-feira (7). A PC não informou se há ligação com o sequestro de duas mulheres em Conceição do Coité.

