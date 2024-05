Correios divulga cronograma de concurso público na Bahia; confira | A TARDE

Os Correios iniciaram o processo para contratação da banca organizadora do concurso público da estatal. A empresa publicou, na terça-feira, 23, em seu site, a carta-edital para que as instituições interessadas participem do processo, desde que comprovem possuir os requisitos de habilitação exigidos.

A documentação comprobatória e a proposta econômica deverão ser encaminhadas para o e-mail da carta-edital até o dia 7 de maio.

O concurso dos Correios deverá ter dois editais – um para nível médio (cargo Agente de Correios) e outro para nível superior (cargo Analista de Correios). A previsão é que o edital de nível superior traga vagas para as especialidades Advogado, Analista de Sistemas, Assistente Social e Engenheiro, de forma a suprir a necessidade apontada pelos levantamentos iniciais da empresa. O número de vagas está em definição.

Cronograma

Confirma abaixo o cronograma previsto para a realização do concurso:

Até julho – Planejamento do certame e processo para contratação da empresa especializada;

Agosto – Contratação da banca;

Setembro – Edital do concurso;

Dezembro – Início das contratações.

Realizar o concurso público é um dos compromissos assumidos pela atual gestão e resulta do esforço conjunto da empresa e das federações representativas de empregadas e empregados durante as negociações o Acordo Coletivo de Trabalho. Além disso, é uma medida de fortalecimento da estatal, que foi retirada da lista de privatizações pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu primeiro dia de governo.

Concurso específico

Os Correios finalizaram a contratação do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) para a realização de concurso específico para área de saúde e segurança do trabalho. Os próximos passos serão a elaboração do edital, bem como o levantamento de vagas e locais de realização de prova, entre outros.

