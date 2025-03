Correnteza da segurança hídrica chega aos rincões

Açudes, adutoras, poços, estações de tratamento e elevatórias são usados na captação de água visando promover segurança hídrica - Foto: Banco de Imagens ANA

Estado com diferentes sistemas climáticos e regiões que regularmente enfrentam problemas como escassez de água, a Bahia tem projetos vinculados a diferentes ministérios e secretarias estaduais. As obras de abastecimento visam garantir a segurança hídrica em regiões desprovidas de água boa e facilitar o acesso onde existem águas superficiais e subterrâneas que podem atender a população.

São barragens, adutoras, canais, poços, estações de tratamento e elevatórias que fazem parte de um processo que capta água em mananciais perenes e trata este recurso natural e indispensável à vida.

No Brasil, 84,2% da população tem acesso a água tratada conforme estatísticas levantadas pelo Instituto Tratar Brasil. A meta do Marco Legal do Saneamento sancionado em 2020, é que 99% da população tenha acesso a água potável em 2033. Até lá 90% dos brasileiros deverão ter coleta e tratamento de esgoto, que ainda não chegou para 44,5% da população, conforme dados do Trata Brasil.

Para acelerar o processo e reverter os números, profissionais trabalham em equipes nos municípios, nas secretarias e ministérios. Neste contexto, no mês passado foram entregues obras e assinadas ordens de serviço que somam R$ 540,8 milhões.

Com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do governador Jerônimo Rodrigues, ministros, secretários, prefeitos e demais representantes da população, o encontro foi realizado em Paramirim. Para atender a população da cidade anfitriã foi inaugurada a primeira parte do novo Sistema de Esgotamento Sanitário, que beneficia diretamente cerca de 16 mil pessoas.

Também foi assinada a ordem de serviço de R$ 26,5 milhões para concluir o projeto e beneficiar diretamente mais 20 mil habitantes da região. Serão 85,5 km de adutoras, seis estações elevatórias, 6.482 ligações domiciliares e 1 Estação de Tratamento de Esgoto.

Um dos destaques foi a conclusão da ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água do Zabumbão. Com investimento de R$ 259 milhões, beneficia as cidades de Boquira, Botuporã, Caturama, Ibipitanga, Paramirim e Rio do Pires, além de 10 comunidades da zona rural de Ibitiara, Ibipitanga e Boquira.

Na oportunidade foi entregue a primeira parte da Adutora da Fé que beneficia 47 mil habitantes de Bom Jesus da Lapa, com captação da água no Rio São Francisco. Na segunda parte do projeto, a água chegará também a Riacho de Santana e Igaporã, com canal de 95,2km.

NOVO PAC - Com foco na segurança hídrica da população com água de qualidade, o estado foi o primeiro a licitar e ter aprovados projetos para obras com recursos do Novo PAC para abastecimento de água.

Nos projetos já assinados, serão atendidas 108 comunidades de nove municípios somando R$ 135 milhões, por meio de parceria do Estado e do governo Federal, através do Ministério das Cidades, e integram as ações do Novo PAC lançado em fevereiro.

Os municípios que já estão com projetos em andamento por meio do Novo PAC são: Entre Rios, Dom Basílio, Feira da Mata, Jaguarari, Livramento de Nossa Senhora, Carinhanha, Bom Jesus da Lapa, Santa Maria da Vitória e Juazeiro. Ao todo, uma população estimada em cerca de 40 mil pessoas do interior será beneficiada.

Para ampliar a abrangência das ações, o governo da Bahia está orientando as equipes municipais para inscreverem propostas no Novo PAC Seleções 2025. De acordo com o governador Jerônimo Rodrigues é importante que os municípios tenham a iniciativa de buscar os recursos. O prazo final previsto é o dia 31 de março.

ITABUNA – A segunda etapa do Projeto Mais Água para a Cidade será inaugurada no dia 5 de abril, em Itabuna, dentro da programação do Dia Mundial da Água, celebrado neste sábado, 22. O evento acontecerá no Bairro Novo Jaçanã, ao lado do reservatório que armazena 5 milhões de litros de água e vai atender todos os bairros da zona sul da cidade.

Com investimento superior a R$ 30 milhões, a obra contou com o apoio do Governo estadual através da Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (Cerb), vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado da Bahia (SIHS). Segundo o prefeito, Augusto Castro, a obra visa dar fim ao fornecimento irregular de água para a maioria dos bairros de Itabuna.

“O Mais Água é a realização de um sonho”, disse o gestor, destacando que quando ainda era criança e morava com a família no bairro Pedro Jerônimo, “presenciava a dificuldade que a minha família e os nossos vizinhos passavam para obter água”.

Durante a inauguração do novo sistema de abastecimento de água e do tanque instalado no Novo Jaçanã, serão assinadas novas ordens para que a Empresa Municipal de Água e Saneamento (Emasa) comece os processos licitatórios para implantar redes de água e esgoto sanitário em comunidades ainda não atendidas.

Conforme o presidente da Emasa, Ivan Maia, entre outras localidades, os novos projetos vão atender o Loteamento Jardim Cordier, “que foi implantado sem as redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário”. Como fica próximo do novo reservatório, vai passar pelo processo licitatório para abastecer o bairro que já existe há 10 anos.

Este pacote de licitações soma recursos próprios perto de R$ 1 milhão e outros bairros como Vale do Sol, Novo Jaçanã e alto do Bairro Manoel Leão, além das comunidades São Cristóvão e Agrovila Bela Flor, também serão beneficiadas com esses serviços.

A primeira etapa do Projeto Mais Água para a Cidade foi entregue dia 13 de março. A 3ª etapa já tem alocado o valor de R$ 24 milhões, com a Caixa Econômica Federal, através do PAC Seleções, para atender os bairros da zona norte, regiões do Califórnia, Fátima, João Soares e adjacências.

OBRAS ESTRUTURANTES

No ano de 2024 e o início de 2025 foram concluídas e entregues com projetos da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado da Bahia (SIHS):

112.276 - ligações de água

65.642 - ligações de Esgoto

884 – poços perfurados

19 - ⁠sistemas de Esgotamento Sanitário ampliados (SES)

10 - ampliações de Sistema de Abastecimento de Água (SAA)

03 - sistemas de Esgotamento Sanitário implantados

OBRAS EM ANDAMENTO NO ESTADO

• Abastecimento no meio rural: Implantação de 05 SIAA que vão atender 03 sedes municipais e 07 localidades rurais, beneficiando 148,69 mil pessoas e construção de SSAA para tender mais de 364 comunidades.

• Abastecimento de água na zona urbana: 32 obras de ampliação em andamento, 28 com conclusão para 2025 e 04 para 2026, com investimento estimado de R$ 686,98 milhões.

• Ampliação de Sistema de esgotamento Sanitário (SES): com 13 obras de ampliação, 11 com previsão de conclusão em 2025 e duas em 2026, com investimento previsto de R$ 738,03 milhões.

• Implantação de SES: oito obras em andamento, das quais, cinco com conclusão prevista para 2025 e três para 2027, com investimento previsto de R$ 332,96 milhões.

• Construção de barragem: três em andamento e uma obra para iniciar este ano. (Fonte SIHS)