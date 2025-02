Costa do Sauípe apresenta novo hotel como parte da renovação do destino nos próximos anos

- Foto: Reprodução

A Costa do Sauípe Resorts apresentou, em janeiro de 2025, seu novo hotel Sol Grand Premium, que foi renovado e subiu de patamar para à categoria Grand Premium, voltada a clientes que buscam experiências premium e serviços completos e diferenciados. Em operação de soft opening até 27 de fevereiro, ele é parte do Ciclo de Renovação da Aviva, que investirá R$ 420 milhões no complexo até 2028. O plano também inclui um novo parque aquático, com investimento de R$ 350 milhões, e consolida o destino como referência em hospitalidade e entretenimento.

Com 256 suítes renovadas, o “novo Sol” é inspirado no estilo clássico e provençal com elementos contemporâneos, com paleta de cores em tons de branco, amarelo e cinza, harmonizadas com texturas naturais de madeira e pedras nobres. As acomodações variam de suítes standard à presidencial, proporcionando um refúgio de tranquilidade emoldurando o cenário natural da Bahia. Além de quatro piscinas, oito salas de eventos, sala de jogos e ambientes tematizados para crianças – brinquedoteca, fraldário e Copa do Bebê –, o hotel contará, ainda em 2025, com suítes temáticas da Turminha da Zooeira, personagens animados que educam e divertem crianças e adultos usando uma metodologia que potencializa o aprendizado por meio do entretenimento, para oferecer experiências inclusivas para todas as idades.

A experiência gastronômica também melhorou, com destaque para os restaurantes Tempero, que oferece buffets completos, jantares temáticos com ilhas gastronômicas e experiências de Cozinha Show, e Tabuleiro, na área da piscina, especializado em gastronomia que engloba a essência verdadeiramente baiana e com ilhas de serviço e uma estação de grab and go. O Lobby Bar, com drinks assinados por mixologistas em parceria com APTK, e uma nova cafeteria complementam as opções. A experiência personalizada inclui serviço de garçom nas espreguiçadeiras e programação diária de lazer.

Este é o segundo hotel da categoria Grand Premium no resort, ao lado do premiado Brisa Grand Premium, reconhecido pelo Tripadvisor como um dos 1% melhores hotéis do mundo na categoria “Best of the Best” em seu ranking de 2024. O reposicionamento define o novo patamar do destino para público de alto padrão e entretenimento total, estabelecendo a Sauípe de um futuro que já começou. Como embaixador do Sol Grand Premium, o cantor Saulo Fernandes fez um pocket-show intimista no soft opening, e sua música "Isso de ser baiano" é trilha da nova campanha da Costa do Sauípe, “Tome um Banho de Bahia”.

| Foto: Reprodução

Bahia de sempre em uma Costa do Sauípe totalmente renovada

O hotel e o futuro parque aquático integram o projeto de renovação da Costa do Sauípe, iniciado com a transformação do Brisa Grand Premium. Até 2028, outros dois hotéis, Ala Mar e Ala Terra, terão passado por retrofits completos, e novas atrações serão inauguradas, como um clube social à beira do lago, quadras de tênis revitalizadas para receber torneios de nível ATP – ainda em 2025 – e a Central de Produção e Distribuição de Alimentos, que vai abastecer resort e parque. O movimento para o público de alto padrão também inclui o lançamento do InCanto Residence Club, previsto para 2029, que introduzirá o modelo de High End Timeshare em apartamentos que acomodam de 4 a 8 pessoas, combinando o conforto de uma residência com serviços de resort e oferecendo flexibilidade inédita no mercado brasileiro de Timeshare para personalização da experiência.

| Foto: Reprodução

Hot Park na Costa do Sauípe: revolução no entretenimento aquático

O Hot Park na Costa do Sauípe será o primeiro parque aquático de grande porte da Bahia, com inauguração prevista para 2027 e investimento de R$ 350 milhões. Ele terá a temática Baía das Tartarugas e ocupará 100 mil m² com mais de 20 atrações – algumas inéditas no Brasil – divididas em cinco lands, conduzidas pela jornada da tartaruga Marina, da Turminha da Zooeira, e pelo ciclo das tartarugas-marinhas, que tem em Sauípe um de seus principais pontos de desova no país. Com expectativa de atrair 1,2 milhão de visitantes por ano, o parque já lançou o Passaporte Hot Park Série Limitada, que oferece acesso ilimitado por 15 anos e benefícios diferenciados.