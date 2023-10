Coutinho celebra chegada das armas na Bahia durante evento nos Aflitos | A TARDE

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Paulo Coutinho, participou de cerimônia de entrega de armamentos que ocorreu no Quartel dos Aflitos, em Salvador, na tarde desta segunda-feira,16. Coutinho comentou o sucesso que tem sido Operação Navio, que tem por objetivo garantir a segurança dos turistas que chegam à capital baiana através do transporte marítimo, mas também frisou o quão relevante é receber esses novos equipamentos que irão auxiliar no trabalho da Polícia Militar.

“A missão da Polícia Militar é diuturna, e isso na verdade vem agregar valor na prestação desse serviço final por parte do nosso efetivo. Fico muito feliz de estar à frente da instituição no momento de uma conquista grande. A gente traz um armamento de última geração para ser utilizado por todos os segmentos da Polícia Militar e que nós com certeza validaremos ao longo do ano a utilização oportuna desse armamento no combate ao crime”, comentou.



O comandante-geral da PM frisou ainda o montante investido nos novos armamentos. "Hoje a gente aqui oportuniza isso trazendo investimento de quase 58 milhões de reais que não é só armamento, é armamento e equipamento de proteção individual, é armamento e viatura para atender a nossa tropa pensando inclusive nessa gestão humanizada onde nós temos que preparar o homem para cada dia ele estar mais habilitado para estar na rua na proteção da sociedade”, celebrou Coutinho.