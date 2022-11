Covid-19: Rui Costa descarta retomar uso obrigatório de máscaras

O governador da Bahia, Rui Costa (PT) descartou a possibilidade de determinar novamente a obrigatoriedade do uso de máscaras no estado. Apesar de se mostrar preocupado com o aumento de casos de Covid-19, ele afirmou que o quadro não é alarmante.

“Ainda não é o momento. Nós estamos acompanhando os dados e monitorando. Os números cresceram, mas ainda não dá para caracterizar como algo fora do padrão que exigisse a volta obrigatória do uso de máscara”, disse Rui Costa à imprensa na manhã desta quinta-feira, 17.

No início da semana, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde voltou a recomendar a utilização de máscaras de proteção devido ao aumento de casos de Covid-19 e o avanço da sub-variante BQ.1.

A recomendação vale principalmente para pessoas com risco de complicação da doença, em especial imunossuprimidos, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades. A mediada é aconselhada também para quem teve contato com infectados e indivíduos que estejam em situações com alto risco de contaminação, como em serviços de saúde, locais fechados e com aglomeração.