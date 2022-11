Ministério da Saúde recomenda volta do uso de máscaras de proteção

A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde voltou a recomendar a utilização de máscaras de proteção devido ao aumento de casos de Covid-19 e o avanço da sub-variante BQ.1.

A recomendação foi feita neste domingo, 13, e vale principalmente para pessoas com risco de complicação da doença, em especial imunossuprimidos, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades. A mediada é aconselhada também para quem teve contato com infectados e indivíduos que estejam em situações com alto risco de contaminação, como em serviços de saúde, locais fechados e com aglomeração.

Na semana entre 6 e 11 de novembro foram notificados 57.825 casos e 314 mortes causadas pelo coronavírus. A média móvel dos últimos sete dias aumentou 120% (448 diagnósticos diários), comparado à semana anterior (3.834). A média móvel de óbitos foi de 46 contra 36 na última semana, um acréscimo de 28%.

A pasta recomenda ainda o esquema vacinal completo, com atenção às doses de reforço e a lavagem das mãos com álcool 70% e água e sabão. Os casos suspeitos ou confirmados devem permanecer em isolamento durante o período de contaminação.