CRCBA e Hemoba lançam campanha para doação de sangue e medula óssea

O Conselho Regional de Contabilidade da Bahia (CRCBA) e a Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado da Bahia (Hemoba) lançaram uma campanha para doação de sangue e medula óssea voltada a profissionais e estudantes de Ciências Contábeis. A iniciativa começou na quarta-feira, 20, data em que se celebra o Dia do Amigo.

A ação é realizada pelo Conselho e organizada pelo Programa de Voluntariado da Classe Contábil (PVCC) no Estado, com o tema “Amigo de verdade doa sangue”. Para doar, é preciso ir a uma das unidades do Hemoba no estado e informar o código 0223 para identificar a campanha.

A iniciativa vai continuar no evento Conexão Contábil, que será entre agosto e outubro deste ano nas cidades de Camaçari, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Barreiras, Juazeiro, Jacobina e Itabuna.

A doação de sangue pode salvar a vida de pessoas que se submetem a tratamentos e intervenções médicas de grande porte e complexidade. Já a doação de medula óssea pode contribuir para o tratamento de pacientes com doenças que comprometem a produção normal de células sanguíneas.