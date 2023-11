Crea-BA convoca aprovados em concurso público | A TARDE

Foi divulgada na sexta-feira, 10, a relação dos primeiros candidatos aprovados no concurso público do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA). A lista, com suas respectivas classificações e resultados finais, está disponível no edital de convocação.

Para efetivar a convocação, os candidatos devem encaminhar a documentação exigida para o e-mail: [email protected], ou optar em entregar os documentos de forma presencial, na sede do Crea-BA, na Rua Professor Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas, Salvador-BA.

É imprescindível que todos os documentos sejam entregues até o dia 05 de dezembro de 2023, respeitando o prazo estabelecido pelo edital. Os candidatos que não cumprirem este prazo podem ser desclassificados, perdendo a oportunidade de integrar o quadro efetivo do Crea-BA.

“Essa convocação representa não apenas a seleção de novos talentos, mas também um passo importante na construção de um quadro de profissionais comprometidos com a ética e a excelência, pilares que regem a atuação do Conselho.”, celebra o superintendente do Crea-BA e engenheiro civil Luís Paulo Matos.