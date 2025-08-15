DESENVOLVIMENTO
Crea-BA realiza congresso neste final de semana em Salvador
Profissionais dos diversos ramos da engenharia elegem propostas e delegados para evento nacional
Por Redação
Acontece neste sábado e domingo, 16 e 17, a 12ª edição do Congresso Estadual de Profissionais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA), com o tema “Engenharia, Agronomia e Geociências no desenvolvimento das cidades”.
Profissionais das áreas tecnológicas de todo o estado estarão reunidos no Hotel Mercure, no Rio Vermelho. As inscrições podem ser feitas no local.
No primeiro dia do encontro, especialistas ministrarão palestras que irão abordar cinco eixos temáticos: Acessibilidade e Mobilidade Urbana; Saneamento Básico; Engenharia Pública; Qualidade Ambiental; e Desenvolvimento Energético para os Municípios.
Em seguida, serão analisadas as propostas oriundas dos encontros microrregionais – realizados entre 2 de junho e 7 de agosto nos 28 municípios onde o Crea-BA se faz presente. A eleição dos delegados que representarão a Bahia no 12º Congresso Nacional de Profissionais (CNP) marcará o encerramento do 12º CEP.
As propostas definidas no encontro baiano serão encaminhadas e apresentadas no 12º CNP – que será realizado entre 9 e 11 de outubro em Vitória, no Espírito Santo, após o encerramento da 80ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia (Soea), na mesma cidade.
