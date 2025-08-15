Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DESENVOLVIMENTO

Crea-BA realiza congresso neste final de semana em Salvador

Profissionais dos diversos ramos da engenharia elegem propostas e delegados para evento nacional

Redação

Por Redação

15/08/2025 - 15:28 h
Crea-BA organiza congresso preparatório para evento nacional que ocorre em outubro.
Crea-BA organiza congresso preparatório para evento nacional que ocorre em outubro. -

Acontece neste sábado e domingo, 16 e 17, a 12ª edição do Congresso Estadual de Profissionais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA), com o tema “Engenharia, Agronomia e Geociências no desenvolvimento das cidades”.

Profissionais das áreas tecnológicas de todo o estado estarão reunidos no Hotel Mercure, no Rio Vermelho. As inscrições podem ser feitas no local.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No primeiro dia do encontro, especialistas ministrarão palestras que irão abordar cinco eixos temáticos: Acessibilidade e Mobilidade Urbana; Saneamento Básico; Engenharia Pública; Qualidade Ambiental; e Desenvolvimento Energético para os Municípios.

Em seguida, serão analisadas as propostas oriundas dos encontros microrregionais – realizados entre 2 de junho e 7 de agosto nos 28 municípios onde o Crea-BA se faz presente. A eleição dos delegados que representarão a Bahia no 12º Congresso Nacional de Profissionais (CNP) marcará o encerramento do 12º CEP.

As propostas definidas no encontro baiano serão encaminhadas e apresentadas no 12º CNP – que será realizado entre 9 e 11 de outubro em Vitória, no Espírito Santo, após o encerramento da 80ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia (Soea), na mesma cidade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

agronomia Crea-BA engenharia tecnologia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Crea-BA organiza congresso preparatório para evento nacional que ocorre em outubro.
Play

Salvador: homem rouba ônibus e pula em córrego para fugir da polícia

Crea-BA organiza congresso preparatório para evento nacional que ocorre em outubro.
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

Crea-BA organiza congresso preparatório para evento nacional que ocorre em outubro.
Play

Ponte Salvador–Itaparica: obra bilionária terá estrutura maior que Cristo Redentor

Crea-BA organiza congresso preparatório para evento nacional que ocorre em outubro.
Play

Falso vidente é preso em cidade baiana após golpes e abusos sexuais

x