Crea realiza eleições online, mas sedes abrem nesta sexta, 17 | A TARDE

A Sede, Inspetorias e Escritórios Regionais do Crea-BA estarão funcionando de 08 às 19 horas, no dia 17 de novembro, para atender os profissionais que desejarem votar nas eleições do Sistema Confea/Crea e Mútua.

Um computador será disponibilizado para que o eleitor possa fazer a escolha do seu candidato no primeiro pleito online de forma segura e transparente. Em nenhuma hipótese será permitida a participação do funcionário na escolha dos representantes dos profissionais.



Por meio da Deliberação de nº 16/2023, da Comissão Eleitoral Federal, a instrução para disponibilizar equipamento na Sede, Inspetorias e Escritórios Regionais do Crea-BA foi passada para a Comissão Eleitoral Regional.

As senhas serão enviadas por e-mail e sms até o dia da votação, 17 de novembro. Quem não receber, pode utilizar o gov.br para votar. Caso ainda tenha algum problema, pode acessar o chat na página www.votaconfea.com.br ou ligar para 0800 0300 7000.