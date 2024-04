Criança autista que morreu afogada será enterrada nesta segunda | A TARDE

O sepultamento de Brayan Levy Rios Dias, de 2 anos, acontecerá na tarde desta segunda-feira, 15, no Cemitério São Jorge, em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador, após ser velado na igreja evangélica do Jardim Cruzeiro, bairro em que morava com a família.

Diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Bryan morreu após se afogar na piscina de casa na tarde de domingo, 14, na rua Andaraí. Um equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionada para prestar socorro a criança, mas ao chegar ao local, o menino já havia sido retirado da piscina.

O Samu iniciou o atendimento no local, ainda na ambulância, mas Bryan Levy não resistiu. O corpo dele foi levado para o necrotério do Hospital Geral Clériston Andrade.