Criança de 3 anos é esquecida dentro de van escolar | A TARDE

Uma criança de três anos foi esquecida dentro de uma van escolar na zona rural de Campo Formoso, no norte da Bahia. De acordo com a família, o caso aconteceu na volta do colégio e a criança ficou presa no veículo por cerca de 40 minutos.

O caso de Campo Formoso aconteceu na segunda-feira, 13. A criança é estudante da Escola Quilombola Rural Professora Angélica Pinto de Carvalho e deveria ser deixada na comunidade Lage dos Negros no final da manhã.



Quando os familiares foram buscá-la no ponto de parada da van, não a encontraram lá. O motorista e a auxiliar teriam informado que a criança não estava no veículo.

Entre 11h20 e 12h, os familiares procuravam a criança pela comunidade Lage dos Negros, quando foram informados que vizinhos ouviram um choro dentro da van, que já estava estacionada na última parada.



A criança estava dentro do veículo, sozinha e quase sem voz. Não foi informado se ela foi encaminhada para alguma unidade de saúde. Segundo a família, houve uma reunião com a escola, mas ainda não foi esclarecido como a criança foi deixada dentro do veículo.

Em nota, a prefeitura de Campo Formoso confirmou que houve uma reunião com a família e que uma nota será emitida em breve.

