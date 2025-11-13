Criança de 4 anos é atropelada junto com a mãe e fica em estado grave

Rua onde aconteceu o acidente em Vitória da Conquista - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma criança de quatro anos foi atropelada junto com a mãe enquanto atravessava uma rua em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, no último domingo, 9.

O menino está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva de Vitória da Conquista. O motorista do veículo autor do atropelamento fez o teste do bafômetro que deu positivo para a presença de álcool no sangue, mas não foi preso.

Imagens de câmeras de segurança registram o acidente onde foi possível ver mãe e filho sendo arremessados. Os dois foram foram socorridos para o Hospital Geral de Vitória da Conquista. A mãe recebeu alta médica na quarta-feira (12).

O carro do suspeito tinha algumas questões proibidas por lei e foi apreendido, de acordo com informações do Sistema Municipal de Trânsito (Simtrans) de Vitória da Conquista.