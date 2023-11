Criança de 4 anos é atropelada por ônibus escolar e morre | A TARDE

Um menino de quatro anos morreu após ser atropelado por um ônibus escolar na frente da casa onde morava, nesta terça-feira, 14. O acidente aconteceu no povoado de Brejão, no município de Jaborandi, na região oeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil da região, Arthur Kolling Fonseca foi atropelado pelo próprio ônibus que levou ele da escola para casa. O motorista do veículo não teria visto o menino depois que ele desceu do coletivo.

Arthur Kolling foi socorrido para um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

A delegacia de Santa Maria da Vitória, que fica cerca de 50 km do local do atropelamento, vai investigar as circunstâncias do acidente. O motorista do ônibus e testemunhas vão ser interrogados.