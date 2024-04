Criança de 4 anos morre após se afogar em piscina de chácara | A TARDE

Uma menina de quatro anos morreu após se afogar na piscina de uma chácara na cidade de Juazeiro, no norte da Bahia, no domingo, 7. O corpo dela, identificado como Cecília Valentina Hora da Silva, foi enterrado nesta segunda-feira, 8, no Cemitério Municipal João Paulo II.

Segundo informações do Centro Integrado de Comunicações da cidade, o caso aconteceu por volta das 16h, no bairro Pedro Raimundo. A mãe da menina, que não teve o nome divulgado, disse que foi pegar um refrigerante e, quando voltou, a criança já estava se afogando. Não há detalhes se Cecília caiu ou entrou sozinha na piscina.

A mulher chegou a pular na piscina para resgatar a filha. Ela também pediu ajuda de pessoas que estavam no local para tirar a criança da água.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, segundo a família da vítima, demorou cerca de 40 minutos para chegar no local. Cecília chegou a ser encaminhada para um hospital em Petrolina (PE), cidade vizinha, mas não resistiu.