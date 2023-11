Criança de 4 anos morre após tiro acidental disparado por irmã de 7 | A TARDE

Uma criança de 4 anos morreu após ser baleada acidentalmente pela sua irmã de 7 anos. A tragédia aconteceu em uma propriedade rural na cidade de Camacã, sul do estado, na tarde de domingo, 22.

Segundo as informações iniciais, A vítima, identificada como Jadson Pereira Santana, foi atingida por um tiro de espingarda quando o pai ensinava a criança a atirar. Os disparos atingiram as regiões do peito e braço.

Os pais das crianças já foram ouvidos e liberados. Um espingarda artesanal tipo chumbeira localizada na residência do garoto, foi apreendida. O caso está sendo investigado pela 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).