Criança de 4 anos morre vítima da dengue em Feira de Santana

Feira de Santana tem realizado ações de combate - Foto: Marcos Santos | Jornal da USP

Na última quinta-feira, 13, a segunda maior cidade da Bahia, Feira de Santana, registrou a morte de uma criança de apenas 4 anos em decorrência da dengue. A confirmação do óbito foi feita pela Secretaria de Saúde local, revelando um quadro alarmante da situação epidemiológica na região.

Residente do bairro Tomba, a criança faleceu no dia 1° de maio, porém, somente agora a causa da morte foi oficialmente confirmada após análise das amostras pela Vigilância Epidemiológica, encaminhadas ao Laboratório Central de Saúde Pública do Estado (Lacen).

Os registros dão conta que a criança foi atendida em um hospital da rede privada, relatando sintomas típicos da dengue, como febre, dor de cabeça, vômito e manchas vermelhas na pele. A situação se agrava ao constatar que a criança também testou positivo para H1N1, complicando ainda mais seu quadro de saúde.

A Prefeitura de Feira de Santana revelou que desde janeiro até a quarta-feira, 12, foram confirmados 4.532 casos de dengue na cidade. Dentre esses, 684 apresentaram sinais graves ou de alarme. Os distritos de Humildes e os bairros Tomba e Mangabeira figuram entre os locais com maior incidência da doença.

A Vigilância Epidemiológica de Feira de Santana orienta que desde o início dos sintomas característicos de dengue os pais devem iniciar hidratação via oral, que pode ser feita com água, e procurar a unidade de saúde para que a criança seja avaliada.

Nos casos em que a doença já apresenta sinais de alarme ou gravidade, os pais devem procurar de forma imediata as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e policlínicas municipais, em especial a UPA Queimadinha que dispõe de atendimento pediátrico para situações de urgência e emergência.