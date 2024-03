Criança de 5 anos morre após cair de ônibus escolar em cidade baiana | A TARDE

Uma criança de cinco anos morreu após cair do ônibus escolar no qual era transportada na cidade de Ipirá, no interior da Bahia, na última terça-feira, 27. A vítima foi identificada como Yasmin dos Santos Oliveira e foi socorrida para uma unidade de saúde, mas não resistiu.



Em nota publicada nas redes sociais, prefeitura de Ipirá não detalhou as circunstâncias do acidente e informou apenas que o acidente ocorreu quando Yasmin usava o transporte para voltar para casa. A prefeitura decretou luto e suspendeu as aulas na rede municipal nesta quarta-feira, 28.

Em nota, a Polícia Civil informou que pessoas estão sendo ouvidas e que o ônibus envolvido no acidente foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde vai passar por perícia.