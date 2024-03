Três veículos se envolvem em acidente na Avenida Paralela | A TARDE

Um acidente envolvendo dois carros e uma caçamba foi registrado, na manhã desta quarta-feira, 28, na Avenida Paralela, em Salvador. A colisão fez com que um dos veículos fosse atirado contra o canteiro central da via.

Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) estão no local para organizar o tráfego. De acordo com informações, o fluxo da via já foi liberado, mas ainda há o registro de lentidão no trânsito sentido Aeroporto.

De acordo com a Transalvador, será necessário a utilização do caminhão guincho munck para que o veículo possa ser retirado do canteiro central. Ainda de acordo com a Transalvador, uma pessoa envolvida no acidente precisou de atendimento médico e seu estado de saúde não foi informado.