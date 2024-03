Forte chuva deixa diversos pontos de alagamento em Salvador | A TARDE

As primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 28, em Salvador, vieram acompanhadas de fortes chuvas. Diversos pontos de alagamento são registrados ao longo da Avenida Paralela e Avenida Bonocô e provocam congestionamento nas regiões.

Imagens enviadas à equipe do Portal A Tarde mostram a região de São Joaquim, na Cidade Baixa, com pontos de alagmentos.





A TARDE / Leitor





De acordo com a previsão da Defesa Civil do Município (Codesal), a chuva não deve continuar. A quarta deve ser de céu claro a parcialmente nublado com baixa possibilidade de precipitações. A temperatura deve variar entre mínima de 25°C e máxima de 31°C.