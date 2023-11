Criança de 6 anos morre em acidente entre moto e caminhão | A TARDE

Uma criança de seis anos morreu em um acidente entre uma moto e um caminhão na BA-144, trecho entre Lages do Batata e Várzea Nova, na região de Jacobina, no norte da Bahia. As informações são da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

Conforme a PRE, o acidente conteceu na última sexta-feira, 10. O motociclista relatou que o motorista do caminhão fez uma ultrapassagem perigosa na pista e que isso teria causado o acidente.

A criança foi identificada como Ester de Oliveira Amorim. Ela estava na motocicleta com o pai e a mãe. Durante o acidente, a menina foi atropelada pelo caminhão e não resistiu aos ferimentos.



O pai e a mãe da criança tiveram ferimentos leves, foram socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jacobina, onde foram atendidos e tiveran alta médica. O motorista do caminhão fugiu sem prestar socorro.