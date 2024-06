Criança de oito anos morre após ser atropelada pelo próprio pai | A TARDE

Uma criança de oito anos morreu após ser atropelado pelo próprio pai, na quarta-feira, 29, no município de Boninal, na região da Chapada Diamantina.

De acordo com informações da Polícia Civil, o pai da criança deu ré no caminhão e não avistou o garoto, que estava brincando atrás do veículo. O menino chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar perícia e remoção do corpo. O caso é investigado como homicídio culposo, isto é, quando não há intenção de matar.

Publicações relacionadas