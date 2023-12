Criança de seis anos desaparece após sair para brincar | A TARDE

Uma criança de seis anos está desaparecida desde a última sexta-feira, 15 quando foi vista em uma comunidade quilombola na zona rural de Campo Formoso, município no norte do estado. Até esta terça, 19, a família não tem nenhuma informação sobre o paradeiro do menino, que mora no território remanescente de quilombo.

Pedro Sousa Santos estava sozinho por volta das 14h, caminhando com destino a um campo de futebol nos arredores da casa onde vive com a família, na comunidade Gameleira do Dida, reconhecida como território quilombola.

Segundo a família do garoto, enquanto caminhava, ele foi visto pela avó, e foi levado por ela de volta para a moradia, onde ficou brincando na frente do imóvel. Esta foi a última vez que ele foi visto.

Parentes disseram que Pedro costumava brincar na rua com outras crianças, no entanto, quando foi deixado pela avó na porta de casa, ele estava sozinho. A família estranhou ausência dele por volta das 17h de sexta-feira e fez buscas na vizinhança, mas não o localizou.

A Polícia Militar de Campo Formoso foi chamada e informou, em nota, que iniciou as buscas pelo garoto no sábado, 6. As ações seguem nesta terça, com apoio do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil. A família registrou deixa do desaparecimento na delegacia da cidade.

Segundo a Polícia Civil da região, ainda não há nenhuma suspeita sobre o desaparecimento do menino. Quem tiver informações pode ligar para o telefone 193.