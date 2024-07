Criança de seis anos morre atropelada após atravessar rua na Bahia

Vítima foi identificada como Nadja Adriele da Silva Dias - Foto: Reprodução | TV São Francisco

Uma menina de apenas seis anos, identificada Nadja Adriele da Silva Dias, morreu após ser atropelada por um carro de passeio, nesta quinta-feira, 27, na cidade de Curaçá, na região do norte da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE-BA), a criança estava com familiares dentro de uma van. Ela teria sido atingida pelo carro no momento em que descia do veículo e tentava atravessar a pista.

Equipes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram socorro à Nadja Adriele, mas a menina morreu ainda no local. O acidente aconteceu no povoado do Serrotinho, próximo da BA-210.

O corpo da menina foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Juazeiro, onde passou por necropsia e deve ser liberado nesta sexta-feira, 28. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento dela.