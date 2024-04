Criança de seis anos morre atropelada por ônibus escolar na Bahia | A TARDE

Uma criança de seis anos morre após ser atropelada por um ônibus escolar, na cidade de Barra, na região oeste da Bahia. A menina foi identificada como Thaylla Lorenna da Cruz dos Santos, aluna da rede municipal de ensino. O acidente aconteceu na última quarta-feira, 3.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que Thaylla havia descido do ônibus escolar acompanhada do monitor. Um tempo depois, o motorista observou a menina caída ao solo. A criança foi socorrida até uma unidade hospitalar, mas não resistiu.

O caso foi registrado pela Delegacia Territorial (DT/ Barra). O motorista se apresentou na unidade policial e depoimentos foram coletados.

Em nota, a prefeitura da cidade de Barra lamentou o episódio e manifestou profundo pesar pelo falecimento da aluna. "Neste momento de dor, a administração municipal se solidariza com todos os seus familiares, colegas e amigos, ao passo que decreta 3 dias de luto oficial no município, contemplando a suspensão de todas as atividades educacionais e culturais da rede municipal de ensino, no dia da cerimônia fúnebre, para que alunos, professores e funcionários possam participar das homenagens e prestar suas condolências à família", diz o comunicado.