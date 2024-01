Criança de três anos com autismo morre afogada em cidade baiana | A TARDE

Uma criança de três anos, identificada pelo prenome de Lourenço, morreu afogada neste domingo, 14, em Conceição do Coité, no norte da Bahia. O caso aconteceu na comunidade rural Riacho dos Martins, que fica próximo ao Bairro da Jaqueira.

Segundo informações do site Calila Notícias, um amigo da família disse que a criança estava em casa juntamente com os pais, conhecidos por Yuri e Ludy, quando notaram a ausência do menor.

Ao saírem para procurar o menino, eles foram até uma casa vizinha e encontraram a criança boiando na piscina. Na esperança de salvá-lo, os pais o levaram para emergência na Unidade Materno Infantil (UMI), mas ele não resistiu.

Informações preliminares apontam que a vítima também possuía transtorno do espectro autista (TEA).

O corpo de Lourenço foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana no fim da manhã, onde passará por necropsia.