Criança fica ferida após cair de brinquedo em parque de diversão | A TARDE

Um menino de 11 anos ficou ferido após cair de um brinquedo em um parque na tarde deste sábado, 25, na Praça da Quadra, em Conceição do Coité, região do Sisal, na Bahia

Segundo informações preliminares, a criança estava brincando com os colegas quando sofreu a queda em um brinquedo.



A equipe dos Anjos da Vida foi acionada, chegou no local e encontrou a criança em decúbito lateral, consciente, e com suspeita de fratura no membro inferior perna esquerda.

Com apoio do (SAMU), ele foi encaminhado para a Unidade Materno Infantil de Coneição do Coité.

