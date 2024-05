Criança indígena morta na Bahia tinha graves sinais de desnutrição | A TARDE

A criança indígena, de 2 anos, que morreu na cidade de Itabuna na terça-feira, 7, tinha sinais avançados de desnutrição. O óbito aconteceu no Hospital Manoel Novaes.

A vítima é Argélia, de origem venezuelana. Desde setembro do ano passado, ela e um grupo com mais de 50 imigrantes foram abrigados no prédio de um colégio estadual desativado.

A menina já tinha sido hospitalizada com os mesmos sinais de desnutrição em abril. Ela morreu desnutrida, com diarreia e baixo peso. No atestado de óbito, as causas foram choque séptico, sepse, gastrointerite bacteriana e distúrbio hidroeletrolítico grave. O corpo foi velado na tarde desta quarta (8).

