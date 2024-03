Criança morre afogada após mergulhar em lagoa com o pai | A TARDE

Uma criança de sete anos morreu afogada em uma lagoa, no município de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, após mergulhar acompanhando do pai na tarde de domingo, 3. O corpo de Anderson Santos Silva foi encontrado nesta segunda-feira, 4.

Testemunhas relataram que viram o momento que a criança mergulhou, se debateu e submergiu. O pai de Anderson Santos e uma pessoa que estavam no local tentaram resgatar a criança, mas não conseguiram, por causa da presença de barro e detritos no fundo da lagoa.

As buscas superficiais foram encerradas na noite de domingo e retomadas nesta segunda-feira. Os bombeiros encontraram o corpo de Anderson e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O corpo da criança foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e deve passar por necropsia. Não há informações sobre velório e sepultamento.