Criança tenta salvar amigo e os dois morrem afogados na Bahia

- Foto: Freepik

Duas crianças de sete anos morreram afogadas neste domingo, 21, em Ibititá, município no Sul da Bahia, após um acidente em um tanque de água. As vítimas foram identificadas como João Lucas Dantas Santos e Emanuel Augusto Ferreira Barbosa.

Testemunhas relataram que o incidente ocorreu quando uma das crianças escorregou ao tentar lavar uma sandália na beira do tanque e caiu na água. A outra criança, que estava por perto, tentou socorrer o amigo, mas também acabou caindo no tanque.

O caso foi registrado na Polícia Civil de Ibititá, que está conduzindo as investigações para apurar as circunstâncias do acidente.

