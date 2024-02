Crianças morrem em grave acidente entre carro e carreta na Bahia | A TARDE

Uma batida entre um carro e uma carreta resultou na morte de quatro pessoas, incluindo duas crianças. O caso aconteceu na noite do último sábado, 3, na BR-242, próximo da cidade de Rafael Jambeiro, centro norte do estado.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas vítimas são crianças que foram carbonizadas. O acidente aconteceu por volta das 21h30, no km 156. As quatro pessoas, estavam no carro. Os nomes das vítimas não foram revelados. Os corpos ficaram carbonizados.