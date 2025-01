Crime: mulher é presa suspeita de matar companheiro a facadas

De acordo com a Polícia Militar, o caso ocorreu após uma discussão entre o casal, que teria evoluído para agressões físicas - Foto: Stock.xchng/ Andrew Martin

Uma mulher de 30 anos foi presa em flagrante suspeita de matar o companheiro, Geovani Silva do Carmo, de 24 anos, com golpes de faca no centro da cidade de Nordestina, região do sisal, na Bahia.

De acordo com a Polícia Militar, o caso ocorreu na noite do último domingo, 22, após uma discussão entre o casal, que teria evoluído para agressões físicas. Durante o desentendimento, a mulher teria se armado com uma faca e desferido diversos golpes contra Geovani. Vizinhos relataram ter ouvido a briga e acionaram as autoridades.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a socorrer a vítima, mas ele não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde será submetido a exames de necropsia.

Leia também:

>> Detran-BA é alvo de novas denúncias

>> Motorista de carreta envolvida em acidente se apresenta à polícia

>> Governo destina R$ 100 milhões para reconstrução de ponte que desabou

Ainda segundo a Polícia Militar, a suspeita permaneceu no local do crime e confessou ter cometido o homicídio. Ela foi presa em flagrante e conduzida à delegacia. A Polícia Civil informou que a mulher foi autuada por homicídio, passou por exames de corpo de delito e está à disposição da Justiça.

Até o momento, as autoridades não divulgaram informações sobre o que teria motivado a discussão que levou ao crime. O caso segue sob investigação.