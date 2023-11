Criminoso faz 4 pessoas reféns em posto de combustível na Av. Paralela | A TARDE

Um criminoso em fuga invadiu um posto de combustíveis e fez 4 pessoas reféns na madrugada desta sexta-feira, 3, em Salvador. De acordo com a Polícia Militar, o posto fica na avenida Paralela, trecho do bairro de Narandiba e funciona 24 horas. 3 vítimas eram clientes do estabelecimento e outra seria um dos frentistas.

O crime aconteceu após o suspeito trocar tiros com policiais e ser baleado. Durante a fuga, ele invadiu o posto e terminou rendendo as quatro pessoas que estavam escondidas na loja de conveniência. Antes da chegada dos policiais, o frentista conseguiu escapar. O local foi cercado e a negociação durou cerca de 3 horas.

Moradores de prédios próximos filmaram toda a movimentação de policiais. Ferido, o criminoso terminou se rendendo após a chegada de um advogado. Ele foi socorrido para uma unidade de saúde não informada com um tiro na perna. A polícia informou que ele estava armado e cometia assaltos na companhia de 3 comparsas que conseguiram escapar. Os reféns não foram feridos.