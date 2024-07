Criminosos armados morrem em confronto com a PM na Bahia

Equipes teriam sido recebidas a tiros pelos criminosos e houve o revide - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Três homens, que não tiveram a identidade revelada, morreram após troca de tiros com a Polícia Militar (PM-BA), na tarde desta terça-feira. 18, no município de Ilhéus, que fica na região sul do estado da Bahia.

Informações preliminares apontam que o confronto aconteceu em localidade conhecida como Banco do Pedro. Os agentes chegaram até o grupo após denúncia de moradores da região, que relataram terem escutado tiros.

Ao chegarem no ponto indicado, as equipes teriam sido recebidas a tiros pelos criminosos e houve o revide. Durate o tiroteio, três indivíduos foram baleados e conduzidos para o Hospital Regional da Costa do Cacau, mas não resistiu aos ferimentos.

Durante a ação, foram apreendidas duas pistolas, um revólver, 135 munições, uma placa de colete e dois rádios comunicadores.