Curaçá recebe Centro Educacional em tempo integral e delegacia

O governador Jerônimo Rodrigues participou na manhã deste sábado, 16, da inauguração de quatro equipamentos no município de Curaçá: o Centro Territorial de Educação Profissional em Tempo Integral Maria Almeida Araújo, a nova sede da Delegacia Territorial e as obras realizadas em duas unidades de beneficiamento, uma de leite de cabra e outra de frutas e mandioca.

Ao todo, os investimentos ultrapassam o valor de R$ 23,8 milhões nas áreas de educação, segurança pública e agricultura familiar.

Parceria entre a Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC) e a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), o Centro Territorial de Educação Profissional em Tempo Integral Maria de Almeida Araújo teve investimento de mais de R$ 21,7 milhões.

A nova unidade de ensino da rede estadual conta com 14 salas de aula, biblioteca, três laboratórios para atividades de Biologia/Química, Física/Matemática e Informática, sala de dança, teatro com capacidade para 200 espectadores, e restaurante estudantil, com 200 lugares. O equipamento ainda dispõe de vestiários, quadra poliesportiva coberta, campo de futebol society com pista de atletismo, além de horta escolar.

Jerônimo destacou o potencial de transformação que a escola inaugurada possibilita a crianças e jovens de Curaçá. “Essa entrega de hoje tem uma marca muito forte do que nós estamos vivendo e tratando diariamente. Entregamos uma escola de tempo integral, educação profissional. Um espaço de aprendizagem, mas, ao mesmo tempo, de acolhimento. É ali que os nossos estudantes são recebidos, bem tratados e educados”, salientou o governador.

Ainda para a educação de crianças e jovens de Curaçá, o governador também entregou um ônibus escolar, uma iniciativa que melhora a mobilidade dos estudantes e promove a igualdade de oportunidades educacionais, com recursos de R$ 237 mil.

A Delegacia Territorial, parte de um amplo projeto de modernização das estruturas físicas da Secretaria de Segurança Pública, em toda a Bahia, deve fortalecer a presença policial na região, garantindo maior segurança à população de Curaçá e municípios vizinhos. Esta nova estrutura, resultado de um investimento de R$ 1,3 milhão, engloba a construção do prédio, aquisição de mobiliário e de equipamentos de informática.

“Essa é a 45ª unidade desse programa revolucionário. São mais de 200 unidades entre construção e reforma, um investimento de quase R$ 200 milhões. Nessa unidade, investimos para fazer um local acolhedor, digno para os nossos policiais civis e com atendimento individualizado. Isso traduz o respeito e o reconhecimento do Governo com a Polícia Civil, e nós vamos continuar trabalhando firme para proteger, cuidar e servir a população baiana”, afirmou a Delegada-Geral Heloísa Brito.

A Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), coordenou a obra de reforma e ampliação da Unidade de Beneficiamento de Frutas e Mandioca, juntamente com a requalificação da Unidade de Beneficiamento de Leite de Cabra na comunidade de Poço de Fora. O investimento total para os dois equipamentos foi de R$ 600 mil e colabora para a promoção da produção agrícola sustentável e impulsiona a geração de renda para os agricultores da região.