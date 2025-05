Curso ajuda a entender a primeira jornada de recém-nascidos - Foto: Reprodução

Os desafios damaternidade recente, as necessidades especiais de um recém-nascido, como lidar com situações angustiantes como choro, cólicas e compreensão sobre outras demandas, fazem parte de um curso preparado para papais e mamães com bebês em casa ou prestes a chegar.

Denominado Primeira Jornada do Recém-Nascido, promovido pelo Grupo Nasser, o curso quer ajudar a desvendar este novo universo para que as famílias possam conduzir o processo com mais segurança e normalidade. Ele irá ocorrer no dia 17 de maio, das 8h às 13h, no Teatro Módulo Criarte. Parte da renda do evento será revertido para o projeto Família Adota Família, que atende pessoas em vulnerabilidade social.

Segundo uma das facilitadoras do evento, a pediatra Lídia Menezes, especialista em neonatologia clínica e terapia intensiva neonatal, entender as peculiaridades dos bebês, a linguagem do corpo e como lidar com as diversas situações que se apresentam, traz muito mais segurança e confiança para os pais. “É bem melhor estarmos preparados para interpretar todos os sinais que eles emitem”, diz Menezes.

Já a enfermeira obstreta Loise Chamusca, consultora em amamentação e cuidados perinatais, desenvolverá a temática da correta amamentação e a prática dos cuidados básicos do recém-nascido, como banho, troca de fraldas e cuidados com o coto umbilical. A terceira facilitadora será a fisioterapeuta Juciara Souza do Lago, com formação no conceito Neuto evolutivo Bobath. Ela vai falar sobre o desenvolvimento psicomotor do beb6e e o poder da estimulação precoce.

Inscrições e outras informações podem ser realizadas pelo telefone (71)99938.6840.

Programação

08:00h - Abertura

08:20 às 09:30h - Palestra: “O que se espera de um Recém-nascido, quais são as suas peculiaridades”

• Quem é o meu bebê

• Como entender a linguagem do seu corpo

• Como lidar com as situações: sono, cólicas, choro, etc.

Com: Dra. Lídia Menezes

09:30 às 10:30h - Estação prática de cuidados básicos com o RN:

• Banho

• Troca de fraldas

• Cuidados com o coto umbilical

Com: Enfa. Loise Chamusca

11:00 às 11:40h - A Amamentação e os seus possíveis desafios

• Preparo da mãe para amamentar

• Compreensão das fases da amamentação

• Fatores que interferem no sucesso da amamentação

Enfa. Loise Chamuscaa