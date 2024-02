Curso online ensina como usar a água para fins terapêuticos | A TARDE

Um curso remoto e em tempo real que ensina como usar a água para fins terapêuticos, com carga horária de 12 horas, será ministrado nos dias 3 a 4 de fevereiro. O custo do serviço é R$ 480,00.



Serão abordados pelo médico Aureo Augusto e pela enfermeira Maria Helena Santana temas como banhos curativos para prevenir e tratar doenças, água para o combate da febre, faixa úmida para tratar desconfortos intestinais e diversos outras doenças, imersão em água quente e fria para tratar espasmos musculares e doenças reumáticas e banho de assento para patologias ginecológicas.

Os profissionais de saúde trazem vivências com base em práticas de naturopatia no Vale do Capão, na Chapada Diamantina. “A hidroterapia pode ser usada em qualquer tipo de enfermidade. Seja qual for a questão de saúde que uma pessoa estiver enfrentando, ela sempre será beneficiada por este sistema terapêutico”, disse Aureo Augusto.

“Infelizmente, a maioria dos profissionais de saúde e a população desaprenderam sobre o uso de terapêuticas populares como a hidroterapia”, alegou a enfermeira e naturopata Maria Helena Santana.

Os encontros teóricos e práticos acontecerão através da plataforma Zoom, das 9 às 17 horas dos dias 3 e 4 de fevereiro.