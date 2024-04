‘Dama de Espadas’ do Baralho do Crime entra em confronto com a polícia | A TARDE

O ‘Dama de Espadas’ do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP) morreu, na madrugada desta terça-feira, 02, na cidade de Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano.

Genildo Amparo do Nascimento, vulgo 'Gene', passou a integrar o Baralho do Crime em 2019, após fugir do Sistema Penitenciário. Ele tinha como áreas de atuação os municípios de Jacobina e Miguel Calmon.

Informações obtidas pelo Portal Massa!, dão conta que o criminoso, que era procurado por homicídio, entrou em confronto com equipes da Polícia Civil. Ainda não se sabe se ele resistiu aos ferimentos.

Com Gene, os policiais do Departamento especializado de Investigações Criminais (Deic) e a Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) encontram um fuzil e drogas.