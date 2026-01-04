Menu
REAÇÃO

Davi Brito desabafa e rebate ataques racistas contra a sobrinha

Ele afirmou que seus familiares são constantemente observados desde que ele venceu o BBB 24

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

04/01/2026 - 11:59 h
Davi ao lado da da sobrinha, de 9 anos, da irmã, Raquel Brito, e da mãe, Elisangela Brito
Davi ao lado da da sobrinha, de 9 anos, da irmã, Raquel Brito, e da mãe, Elisangela Brito

O baiano Davi Brito, campeão do BBB 24, se pronunciou em suas redes sociais, neste sábado, 3, após sua família ser alvo de ataques racistas. Ele desabafou e afirmou que, desde que venceu o reality show, seus familiares vêm sendo constantemente observados e julgados.

“Desde que eu ganhei o BBB 2024, minha família passou a ser vigiada, julgada e atacada como se fôssemos obrigados a provar, todos os dias, que merecemos respeito. Como se a nossa cor nos colocasse em dívida com a sociedade”, escreveu.

O caso começou na última quinta-feira, 1º, quando o ex-motorista de aplicativo havia compartilhado uma foto ao lado da sobrinha, de 9 anos, da irmã, Raquel Brito, e da mãe, Elisangela Brito, e internautas fizeram comentários negativos sobre a aparência da criança.

Ainda no desabafo, o baiano destacou que os ataques ultrapassaram qualquer limite aceitável ao envolverem uma criança: “Minha irmã não é forte porque precisa ser. Ela deveria apenas ser criança. E se vocês acham normal destilar ódio contra uma menina preta por causa de uma foto, o problema nunca esteve em nós.”, acrescentou.

Em outra publicação, feita nos stories do Instagram, ele mostrou o dedo do meio e defendeu a sobrinha: “Aqui para vocês seus racistas filhos da puta. Ela vai ser mais rica que vocês”.

BBB 24 Davi Brito defesa familiar justiça social racismo

x