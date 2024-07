Dax Oil divulga comunicado sobre denúncias de atividades ilegais

- Foto: Dax Oil/Divulgação

A Dax Oil Refino S/A emitiu um comunicado neste domingo, 30, lamentando o que chamou de falsas e "criminosas acusações, através de fake news" nas redes sociais, onde insinua a participação da empresa em atividades ilegais.

Confira a nota abaixo:



A Dax Oil está há 23 anos instalada dentro do maior complexo industrial do Estado da Bahia, gerando 112 empregos diretos e aproximadamente 300 empregos terceirizados, estando legalmente autorizada pela ANP (Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis) para atuar como refinaria de petróleo, cumprindo sempre com o estabelecido pelas normas regulatórias do Estado da Bahia e governo federal.

A Dax Oil encerrou o ano de 2023 entre os maiores contribuintes de ICMS do Estado da Bahia e não possui nenhum benefício fiscal diferenciado, tratando-se de mais uma acusação leviana e falsa da reportagem.

A Dax Oil tem como princípios fundamentais a competência, inovação e profissionalismo, com profundo respeito aos consumidores e autoridades competentes.

Portanto, ligar o nome da empresa a uma facção criminosa, trata-se de um CRIME inadmissível e a empresa está tomando as medidas judiciais cabíveis.

A DAX OIL está, como sempre esteve, à disposição das autoridades clientes e fornecedores para esclarecer dúvidas que, eventualmente, possam surgir.

DAX OIL REFINO S/A.