De ambulante aos R$ 25 mi de faturamento: conheça história de baiano

O soterolitano Rafael Alonso iniciou com vendas de porta em porta - Foto: Divulgação

Há 10 anos, talvez, o soteropolitano Rafael Alonso, 30, não imaginasse o que a vida prepararia para a sua carreira profissional. Mas uma certeza é de que possivelmente ‘óculos’, estaria presente em alguma parte da trajetória. Uma vez vendedor ambulante, hoje o baiano consegue atingir a marca de R$ 25 milhões ao ano através de franquias do setor no Nordeste .

Naquela época, o sonho de um menino de 20 anos ainda não estava bem definido, mas graças ao apoio e a inspiração de figuras femininas como a mãe e a tia, Rafael Alonso passou a se dedicar ao ramo, começando a vender armações de óculos de porta em porta, enquanto trabalhava em um escritório de um empresa de comércio de combustíveis aeronáuticos e administração de aeroportos em Salvador.

“Eu achei como uma fonte de renda extra vender óculos. Minha tia tinha ótica em Camaçari, eu pegava óculos lá, trazia para Salvador e vendia. Eu tinha um Instagram e também vendia online. Vendia de casa em casa, tinha pessoas que marcavam atendimento comigo, eu ia até a casa da pessoa, levava a maleta que eu tinha com óculos e vendia na casa das pessoas. E assim eu fui entrando no setor óptico”, inicia o empresário.

Com a mãe vendedora e a tia dona de uma ótica, Alonso viu a oportunidade de se jogar em um negócio próprio. Com tudo o que tinha em mãos, que na época era R$ 15 mil reais, e mais R$ 15 mil em empréstimo, o empresário abriu uma loja no shopping Brotas Center, no bairro de Brotas, em uma abertura de sociedade com a mãe. Foi assim que nasceu a Ótica Salvador, em 2017.

“Depois de sete meses eu comecei a ver que os negócios iam bem. Tive que sair do outro emprego e em dois meses eu fechei um contrato no Shopping Piedade para abrirmos a segunda loja. Foi a partir daí, que realmente houve a expansão”, disse ele.

| Foto: Divulgação

Mas o que talvez ninguém soubesse é que as dificuldades apareceram com maior força na abertura da segunda loja. Conseguir mostrar força e resultado para finalmente crescer no mercado era uma barreira para o Alonso, que sentiu na pele as barreiras que o empreendedor enfrenta para registrar a sua marca.



“A gente começou essa lojinha bem simples, mas bonita e agradável. Nossa segunda maior dificuldade era em conseguir marcas porque nem todas elas queriam que os seus produtos fossem vendidos em qualquer lugar. Queríamos comprar marcas fortes no mercado, até que a gente mostrou o resultado e aí eles começaram a vender para a gente. Também tivemos dificuldade de mostrar que tínhamos condição de pagar o aluguel, para que pudéssemos fazer pontos da nossa empresa. Era preciso que tivéssemos confiança e um fiador”, explica ele.

De venda à franquia

Com 14 lojas próprias e dificuldades para administrar todas elas ao mesmo tempo, o empresário vislumbrou há um ano uma forma mais fácil e rápida de continuar crescendo no setor óptico, dessa vez através da rede de franquias da marca. Agora, bem posicionado em um mercado em que registrou faturamento de mais de R$ 34 bilhões em 2023, Rafael Alonso lidera o Grupo Ralson, com a Ótica Salvador e a Ótica Ernesto, que foi adquirida pela empresa em 2024.

Fundada em Salvador, a empresa, através da rede de franquias, expandiu sua presença no mercado e tem lojas em Lauro de Freitas, Camaçari, Feira de Santana, Dias d'Ávila, Senhor do Bonfim, Petrolina e Campo Formoso. Com a ótica Ernesto, que é uma das mais antigas do Brasil, a marca quer focar no Nordeste e no Brasil, como Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza e São Paulo.

“Hoje estamos só na Bahia e Pernambuco, e logo mais esperamos estar em todo o Nordeste e também em São Paulo A gente começou a expansão por franquias tem um ano e meio, então é algo recente. A gente tinha 12 operações quando a gente iniciou, e hoje a gente tem 25 operações", continua Rafael Alonso.

Atualmente, o investimento para abertura de franquias pelo grupo é de R$ 120 mil. O processo de franquia inclui uma análise detalhada do perfil do candidato, avaliação da localização proposta e elaboração de um plano de negócios.