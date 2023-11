Defensores suspendem paralisação aguardam o envio de novo projeto | A TARDE

Depois de três dias em estado de paralisação na Capital e no interior, os defensores públicos estaduais decidiram, em assembleia geral extraordinária da Associação das Defensoras e Defensores Públicos da Bahia (Adep-BA) realizada nesta quinta-feira, 30, suspender a paralisação até que a Administração Superior da Defensoria Pública envie o texto substitutivo do projeto de lei complementar do subsídio com subteto à Assembleia Legislativa.

De acordo com a presidente da Adep-BA, Dra. Tereza Almeida, o que se espera agora é a aprovação do projeto no parlamento, após o órgão de classe ter realizado diálogos e recebido sinalizações positivas de diferentes secretarias do governo estadual. Até lá, a categoria continuará mobilizada.

“Estamos confiantes e seguiremos com as nossas articulações para garantia da tão esperada valorização remuneratória, que é um direito constitucional nosso, descumprido até então”, pontuou Dra. Tereza.

Vale destacar que, durante as mobilizações nos dias 28 e 29, os dirigentes da Adep-BA e os defensores associados foram acolhidos por parlamentares, e recebidos pelo líder do governo, Rosemberg Pinto, em seu gabinete, onde confirmou a tramitação de pauta de interesse da categoria na ALBA, ainda neste final de 2023.

Durante a AGE, os associados aprovou uma nova paralisação nos dias 12 e 13 de dezembro, caso não haja o encaminhamento do projeto ao parlamento.

Os próximos passos serão informados pela diretoria da ADEP-BA, através dos canais oficiais de comunicação.