Defesa Civil do Estado alerta para chuvas na RMS e no Sul baiano | A TARDE

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) emitiu, nesta segunda-feira (8), através do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), um aviso de acumulado de chuva com grau de severidade de grande perigo (alerta vermelho) para os municípios da Região Metropolitana de Salvador, Sul e Centro Sul baiano. O alerta teve início nesta segunda (8), às 16h50, e se estenderá até às 9h desta terça-feira (9).

Durante o período iminente do alerta, pode ocorrer chuva superior a 60mm/h ou acima de 100mm/dia, com grandes chances de enxurradas, alagamentos, transbordamentos de rios, quedas de árvores e deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco. É recomendável, desligar os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, observar alteração nas encostas e permanecer em local abrigado. Além, de obter mais informações junto à Defesa Civil e ao Corpo de Bombeiros.

Municípios baianos em Situação de Emergência

Um total de 48 municípios baianos estão com decreto de Situação de Emergência (SE), são eles: Anagé, Angical, Apuarema, Baixa Grande, Barra, Boa Vista do Tupim, Cabaceiras do Paraguaçu, Caetité, Canavieiras, Cansanção, Cicero Dantas, Contendas de Sincorá, Cotegipe, Cravolândia, Dário Meira, Ibicuí, Iguaí, Ilhéus, Itaju do Colônia, Itamari, Itororó, Jequié, Lagoa Real, Lençóis, Maiquinique, Medeiros Neto, Milagres, Monte Santo, Muquém de São Francisco, Mutuípe, Nordestina, Nova Canaã, Paulo Afonso, Pedro Alexandre, Quijingue, Ruy Barbosa, Santa Brígida, Santa Luzia, Santaluz, São Miguel das Matas, Saubara, Tanhaçu, Ubaíra, Valença, Varzedo, Wanderley, Canudos e Jeremoabo.

As informações estão sendo atualizadas constantemente, uma vez que as equipes das Coordenações Municipais de Proteção e Defesa Civil (Compdecs) e das secretarias municipais estão fazendo os levantamentos técnicos dos danos e prejuízos causados pelas altas precipitações.

Ocorrências em rodovias

A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) informa o registro de 3 ocorrências em rodovias baianas, em decorrência das chuvas do início deste mês de abril de 2024. Deste total, dois pontos estão com o tráfego restabelecido e um com o trânsito liberado em meia pista. Segue relação dos trechos de rodovias baianas e pontes que estão com tráfego em meia pista e/ou liberado:

Trechos com tráfego em meia pista:

Baixo Sul

BA-884: Cairu - Nilo Peçanha

1 – A empresa responsável pela manutenção da BA-884, entre Cairu e Nilo Peçanha, já fez o reforço da sinalização no KM 6 da rodovia nesta segunda-feira (08). A equipe técnica fará uma inspeção no local a fim de verificar a situação e programar os serviços de recomposição do aterro, que cedeu por conta do grande volume de água das chuvas do último domingo (07). O tráfego de veículo está em meia pista.

Trechos com tráfego liberado:

Semiárido Nordeste II / Sisal

BA-220: Euclides da Cunha e Monte Santo

1 – A empresa responsável pela manutenção da BA-220 já concluiu a recuperação emergencial dos aterros da ponte entre Euclides da Cunha e Monte Santo, que cederam na noite de quinta-feira (4). Com isso, o tráfego foi liberado na noite de sexta-feira (5). Além disso, os serviços de recomposição dos aterros da ponte e dos bordos da rodovia foram concluídos na tarde desta segunda-feira (08). As ações de pavimentação têm a previsão de serem finalizadas até a sexta-feira (12).

Bacia do Jacuípe / Piemonte do Paraguaçu

BA-424: Mairi - distrito de Angico - Umbuzeiros - Mundo Novo

2 – No trecho da BA-424, entre Mairi e o distrito de Angico, a chuva da última quinta-feira (4) danificou pontos da rodovia, que passa por serviços de pavimentação nos 18 km. A previsão é de que a obra seja concluída em outubro. Já no trecho de Angico até Mundo Novo, passando por Umbuzeiros, os serviços de manutenção têm a previsão de serem iniciados pelo Consórcio Bacia do Jacuípe assim que melhorar as condições climáticas na região.